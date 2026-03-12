BBB 26: Ana Paula provoca Solange: "Esse bom humor matinal"
A jornalista alfinetou a atriz enquanto aguardava na fila do Raio-X
Ana Paula Renault está disposta a não dar trégua a seus adversários no BBB 26.
Além de Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Breno, a jornalista promete não aliviar para Solange Couto, que dias atrás a ignorou no quarto.
Na sala da casa, a veterana não deixou passar batido ao ver a atriz agradecendo a Juliano Floss pelo fato de o dançarino ter cedido a sua vez na fila do Raio-X na manhã desta quinta-feira (12).