BBB 26: Ana Paula provoca Solange: "Esse bom humor matinal"

A jornalista alfinetou a atriz enquanto aguardava na fila do Raio-X

Na Telinha
Ana Paula Renault está disposta a não dar trégua a seus adversários no BBB 26.

Além de Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Breno, a jornalista promete não aliviar para Solange Couto, que dias atrás a ignorou no quarto.

Na sala da casa, a veterana não deixou passar batido ao ver a atriz agradecendo a Juliano Floss pelo fato de o dançarino ter cedido a sua vez na fila do Raio-X na manhã desta quinta-feira (12).

