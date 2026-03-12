BBB 26: Ana Paula rebate Jonas após cantoria de Cowboy: "Vim aqui para ganhar R$ 5,5 milhões"
A jornalista questionou o modelo sobre o "showzinho" que rolou na Festa dos Líderes
Ana Paula Renault segue dedicada ao plano de “irritar quem me irrita”.
Depois de provocar Solange Couto na fila do Raio-X, a jornalista alfinetou Jonas Sulzbach na cozinha do BBB 26.
A sister falou da presença de um “cantor” na Festa dos Líderes, em alusão a Alberto Cowboy.
“Fiquei sabendo que tivemos até um cantor”, comentou a loira, ao que o modelo gaúcho confirmou a informação.
“Ele [Alberto] canta bem?”, questionou a veterana, cumprindo a promessa de usar a informação para tirar o empresário do sério.