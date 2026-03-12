BBB 26: dinâmica da semana terá cinco emparedados e máquina do poder

Prova do líder em trios abre a semana, que inclui indicação coletiva ao Paredão e nova dinâmica de compra de poderes

Na Telinha - 12 de março de 2026

A nova dinâmica da semana do BBB 26 começa nesta quinta-feira (12) com a realização da Prova do Líder.

A disputa terá uma primeira etapa realizada em trios.

Os participantes da casa serão divididos em quatro grupos de três pessoas, enquanto um jogador ficará de fora da prova.

A programação da semana segue no sábado (13) com a realização da Prova do Anjo.

Ainda no mesmo dia, durante o programa ao vivo, será realizada uma dinâmica que levará três participantes diretamente ao Paredão.

