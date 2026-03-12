BBB 26: Gabriela desabafa após se desentender com Leandro: "Na hora que eu quiser"

A estudante abriu o coração em conversa com Chaiany

Na Telinha -
Gabriela desabafou com Chaiany a respeito do desentendimento que teve com Leandro Boneco durante a Festa dos Líderes do BBB 26 – a estudante e o produtor cultural discutiram por causa da organização do Quarto Sonho do Grande Amor.

“Não vou falar agora, que não é hora.

A cama não tem dono.

Vou arrumar na hora que eu quiser.

O programa não deu a regra para eu arrumar a cama assim que eu acordar”, declarou a vendedora ambulante.

