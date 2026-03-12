BBB 26: Milena confronta Jonas e debocha do brother: "Qual a sensação de fracassar três vezes?"

A sister também provocou Alberto Cowboy com a escolha para o Barrado no Baile

Na Telinha - 12 de março de 2026

Após voltar do seu terceiro paredão no BBB 26, Milena resolveu alfinetar Jonas Sulzbach durante a Festa dos Líderes.

A babá e recreadora infantil questionou ao modelo qual era a sensação de fracassar três vezes.

“Ô, Jonas, eu perguntei para o seu amigo [Alberto] e esqueci de perguntar para você.

Quatro líderes, mandou quatro para o paredão, três voltaram.

Desses três, duas fui eu.

Me diz, está feliz de ver meu rostinho aqui.

Me conta como é a sensação de fracassar três vezes?”, disparou a sister.

