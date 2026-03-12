BBB 26: Sem Babu, Solange revela o que fará no jogo: "Nem um nem outro"

A atriz trocou uma ideia com Chaiany e Leandro Boneco sobre a formação do próximo paredão

Na Telinha - 12 de março de 2026

Abalada com a eliminação de Babu Santana – o ator deixou o BBB 26 na terça-feira (10) com quase 69% dos votos em um paredão com Chaiany e Milena -, Solange Couto manifestou preocupação com a votação de domingo (15).

Em conversa com Chaiany e Leandro Boneco, a atriz falou sobre os rumos do jogo e questionou como o trio atuaria na formação da próxima berlinda, uma vez que há uma guerra declarada entre os grupos de Ana Paula Renault e Alberto Cowboy.

