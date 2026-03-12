Carlos Alberto de Nóbrega 90: 9 vezes em que ele foi homenageado no SBT
Dono do banco da Praça completa 90 anos de idade nesta quinta-feira (12)
Carlos Alberto de Nóbrega completa 90 anos de idade nesta quinta-feira (12).
O humorista está desde 1987 na emissora e já foi homenageado uma série de vezes.
A primeira delas, logo na estreia, quando recebeu nada mais, nada menos que Silvio Santos (1930-2024).
Outros programas da casa já prestaram homenagem à Nóbrega.
Quando completou 80 anos, foi Roberto Cabrini, através do Conexão Repórter (2010-2020), um dos nomes que contaram sua história no SBT.