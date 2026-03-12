Carol Lekker diz que noivo a fez escolher entre ele e o SBT; veja a decisão dela

Apresentadora fez desabafo ao vivo no Fofocalizando

Na Telinha - 12 de março de 2026

Na tarde desta quinta-feira (12), ao vivo no Fofocalizando, Carol Lekker revelou que está solteira.

A apresentadora alegou que seu então noivo pediu para que ela escolhesse entre ele e o trabalho no SBT e destacou que deu prioridade à atração vespertina.

“Pessoal, meu noivado chegou ao fim.

Eu fui colocada diante de uma escolha muito difícil: meu trabalho ou meu relacionamento”, escreveu a modelo, na legenda de uma postagem na qual compartilhou o vídeo de seu pronunciamento.

