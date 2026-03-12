Carol Lekker diz que noivo a fez escolher entre ele e o SBT; veja a decisão dela

Apresentadora fez desabafo ao vivo no Fofocalizando

Na Telinha -
Carol Lekker diz que noivo a fez escolher entre ele e o SBT; veja a decisão dela

Na tarde desta quinta-feira (12), ao vivo no Fofocalizando, Carol Lekker revelou que está solteira.

A apresentadora alegou que seu então noivo pediu para que ela escolhesse entre ele e o trabalho no SBT e destacou que deu prioridade à atração vespertina.

“Pessoal, meu noivado chegou ao fim.

Leia também

Eu fui colocada diante de uma escolha muito difícil: meu trabalho ou meu relacionamento”, escreveu a modelo, na legenda de uma postagem na qual compartilhou o vídeo de seu pronunciamento.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.