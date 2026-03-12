Coração Acelerado: Alaorzinho troca acusações com Janete e leva invertida: "Não é o centro do mundo"

Empresário diz que cantora deveria seguir o exemplo da filha e ir embora de Bom Retorno

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) acusa Janete (Letícia Spiller) de atrapalhar o seu casamento com Zilá (Leandra Lima), fala para ela seguir o exemplo da filha e ir embora da cidade e escuta verdades da cantora.

Com o apoio da mãe, Naiane (Isabelle Drummond) ameaça denunciar a tia pela morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira) em troca de Agrado (Isadora Cruz) contar como conheceu João Raul (Filipe Bragança), e lhe entregar a pulseira que o cantor lhe deu quando criança.

