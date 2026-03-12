Coração Acelerado: Janete surge com novo romance e provoca reação de Alaorzinho

Encontro inesperado expõe novo casal e cria tensão entre ex-noivos na trama

Na Telinha -
Coração Acelerado: Janete surge com novo romance e provoca reação de Alaorzinho

Os próximos capítulos de Coração Acelerado apostam em um encontro inesperado para reacender conflitos entre personagens centrais da trama.

A sequência coloca Alaorzinho (Daniel de Oliveira) diante de uma cena que ele claramente não esperava presenciar: sua ex-noiva, Janete (Letícia Spiller), iniciando um novo relacionamento.

A situação começa quando o empresário aceita sair para jantar com Zilá (Leandra Leal).

Leia também

A personagem tenta preservar o casamento depois que o marido já havia pedido separação.

O rompimento foi motivado pela ligação emocional que ele ainda mantém com Janete, antiga noiva de quem nunca conseguiu se desvincular completamente.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.