Coração Acelerado: Janete surge com novo romance e provoca reação de Alaorzinho

Encontro inesperado expõe novo casal e cria tensão entre ex-noivos na trama

Na Telinha - 12 de março de 2026

Os próximos capítulos de Coração Acelerado apostam em um encontro inesperado para reacender conflitos entre personagens centrais da trama.

A sequência coloca Alaorzinho (Daniel de Oliveira) diante de uma cena que ele claramente não esperava presenciar: sua ex-noiva, Janete (Letícia Spiller), iniciando um novo relacionamento.

A situação começa quando o empresário aceita sair para jantar com Zilá (Leandra Leal).

A personagem tenta preservar o casamento depois que o marido já havia pedido separação.

O rompimento foi motivado pela ligação emocional que ele ainda mantém com Janete, antiga noiva de quem nunca conseguiu se desvincular completamente.

Leia conteúdo completo aqui.