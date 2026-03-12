Coração Acelerado: Naiane se apropria de música e provoca confronto com Eduarda
Vídeo com inteligência artificial desencadeia acusação de fraude na trama
A novela Coração Acelerado apresenta uma nova disputa envolvendo Naiane (Isabelle Drummond) e Eduarda (Gabz), agora impulsionada por um vídeo publicado nas redes sociais.
A sequência coloca em evidência um conflito que mistura rivalidade pessoal, exposição pública e o uso de tecnologia para sustentar uma narrativa controversa.
Tudo começa depois que Eduarda revela, durante uma discussão, um segredo importante: Agrado (Isadora Cruz) seria Diana, a garota do passado de João Raul (Filipe Bragança).