Coração Acelerado: Naiane se apropria de música e provoca confronto com Eduarda

Vídeo com inteligência artificial desencadeia acusação de fraude na trama

Na Telinha -
Coração Acelerado: Naiane se apropria de música e provoca confronto com Eduarda

A novela Coração Acelerado apresenta uma nova disputa envolvendo Naiane (Isabelle Drummond) e Eduarda (Gabz), agora impulsionada por um vídeo publicado nas redes sociais.

A sequência coloca em evidência um conflito que mistura rivalidade pessoal, exposição pública e o uso de tecnologia para sustentar uma narrativa controversa.

Tudo começa depois que Eduarda revela, durante uma discussão, um segredo importante: Agrado (Isadora Cruz) seria Diana, a garota do passado de João Raul (Filipe Bragança).

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.