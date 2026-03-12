Eliana relata frio na barriga e comemora que agora marido pode aparecer na TV

Apresentadora estreia o Eliana em Família no próximo domingo (15)

Na Telinha - 12 de março de 2026

Eliana estreia neste domingo (15) na Globo e não escondeu que está com frio na barriga.

Agora, por estar na mesma emissora que o marido, o diretor Adriano Ricco, ele pode aparecer na televisão.

“Trabalhei muitos anos no SBT, Record.

‘Vamos fazer uma homenagem’, e ele não podia aparecer.

‘Ah, concorrente…’ Agora ele pode.

Agora você vai”, brincou a apresentadora durante o Encontro desta quinta-feira (12).

Patrícia Poeta quis saber se a estreante sente frio na barriga por mais uma estreia na televisão.

“Você aqui ao vivo todos os dias.

Não dá?

É gostoso.

A gente ama o que a gente faz, tem respeito pelo nosso público.

Em função disso, não tem como.

Seja aqui, no meu, é um palco sagrado de ‘quero fazer o melhor pro meu público'”, disse.

