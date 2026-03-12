Eliana relata frio na barriga e comemora que agora marido pode aparecer na TV
Apresentadora estreia o Eliana em Família no próximo domingo (15)
Eliana estreia neste domingo (15) na Globo e não escondeu que está com frio na barriga.
Agora, por estar na mesma emissora que o marido, o diretor Adriano Ricco, ele pode aparecer na televisão.
“Trabalhei muitos anos no SBT, Record.
‘Vamos fazer uma homenagem’, e ele não podia aparecer.
‘Ah, concorrente…’ Agora ele pode.
Agora você vai”, brincou a apresentadora durante o Encontro desta quinta-feira (12).
Patrícia Poeta quis saber se a estreante sente frio na barriga por mais uma estreia na televisão.
“Você aqui ao vivo todos os dias.
Não dá?
É gostoso.
A gente ama o que a gente faz, tem respeito pelo nosso público.
Em função disso, não tem como.
Seja aqui, no meu, é um palco sagrado de ‘quero fazer o melhor pro meu público'”, disse.