Encontro de Xuxa e Marlene Mattos em documentário foi "explosivo", diz roteirista

Documentário foi lançado recentemente pelo Globoplay

Camila Appel, que roteirizou o documentário sobre Xuxa no Globoplay, deu detalhes do encontro entre ela e Marlene Mattos, sua ex-empresária.

“Aquilo foi explosivo”, começou ela em entrevista concedida ao Provoca, da TV Cultura.

“Eu separei trechos para elas assistirem juntas.

Então eu escolhi um trecho um pouco mais polêmico, em que a Marlene trazia o pai da Xuxa lá, porque a Xuxa estava muito brigada com o pai dela.

E a Marlene trouxe o pai dela de surpresa em um programa superespecial, sem avisar.

E a Xuxa ficou muito brava”, revelou à Marcelo Tas.

