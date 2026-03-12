Erika Hilton aciona Ministério Público e pede prisão de Ratinho após falas no SBT

"Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem de menstruar", disse o apresentador

Na Telinha - 12 de março de 2026

A deputada Erika Hilton (PSOL) acionou o Ministério Público e pediu a prisão de Ratinho por falar em seu programa ao vivo no SBT, na noite dessa quarta-feira (11), que não achou justo o fato de ela ter sido eleita para presidente da Comissão da Mulher.

“Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres.

Mulher para ser mulher tem de ser mulher”, opinou o apresentador.

Para ela, as falas foram transfóbicas e apresentou representação ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público de São Paulo.

Na peça, Erika Hilton pede a abertura de investigação criminal e responsabilização do comunicador pelas falas na TV.

Caso condenado, a pena pode chegar a seis anos.

