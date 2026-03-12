Erika Hilton quer tirar Programa do Ratinho do ar após acusação de transfobia

Deputada pediu que atração seja suspensa por 30 dias

Na Telinha - 12 de março de 2026

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fez uma solicitação ao Ministério das Comunicações para que o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, seja suspenso por 30 dias.

A parlamentar acionou a pasta depois que o apresentador fez comentários transfóbicos na edição de quarta-feira (11).

De acordo com a revista Veja, a representação pede que uma “apuração de eventual abuso no exercício da radiofusão” por parte de Carlos Massa seja aberta.

Isso porque as emissoras de rádio e TV operam seguindo concessões que são fornecidas pelo poder público.

