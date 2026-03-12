Final de Êta Mundo Melhor: Crianças se despedem de Zulma em funeral
Vilã sofre acidente e morre depois de pedir perdão a Cadinho e Samir
No último capítulo de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) não resiste aos ferimentos e morre, depois de pedir perdão a Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) pelo mal que fez.
As crianças da Casa dos Anjos comparecem ao enterro e se despedem da mulher que os criou.
Desmascarada por Celso (Rainer Cadete) durante a cerimônia de casamento dela com o caipira, a vilã foge da igreja, vestida de noiva, e arrastando o menor, aos gritos, pelo braço.