Globo divulga abertura de A Nobreza do Amor, com música de Jorge Ben Jor; assista
Nova novela das 18h estreia na próxima segunda-feira (16)
A Globo divulgou nesta quinta-feira (12) a abertura de A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h, que estreia na segunda-feira (16).
A vinheta é embalada pela música Zumbi, interpretada por Jorge Ben Jor e lançada por ele no álbum A Tábua de Esmeralda, de 1974.
A canção é um tributo a Zumbi dos Palmares, o maior líder quilombola da história do Brasil e símbolo da resistência negra contra a escravidão.
A letra cita locais como Angola, Congo e Benguela, que eram portos de origem de muitos africanos escravizados.