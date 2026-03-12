Globo divulga abertura de A Nobreza do Amor, com música de Jorge Ben Jor; assista

Nova novela das 18h estreia na próxima segunda-feira (16)

A Globo divulgou nesta quinta-feira (12) a abertura de A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h, que estreia na segunda-feira (16).

A vinheta é embalada pela música Zumbi, interpretada por Jorge Ben Jor e lançada por ele no álbum A Tábua de Esmeralda, de 1974.

A canção é um tributo a Zumbi dos Palmares, o maior líder quilombola da história do Brasil e símbolo da resistência negra contra a escravidão.

A letra cita locais como Angola, Congo e Benguela, que eram portos de origem de muitos africanos escravizados.

