Joel Datena é ligado em audiência e admite cobrança

"A gente tem que ficar sempre ligado porque o resultado é importante", disse ele

Na Telinha -
Joel Datena é ligado em audiência e admite cobrança

Em alta na Band, Joel Datena não escondeu, em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa quarta-feira (11), que é ligado em audiência.

O apresentador do Brasil Urgente, no entanto, ponderou: “Eu gostaria de não poder fazer isso”.

“Acho que a gente tem que ficar ligado o tempo todo.

Leia também

Como é que tá?

Tá rendendo?

Não tá?

Segue nisso?

Não segue?

A gente tem que ficar sempre ligado porque o resultado é importante”, justificou em conversa conduzida por Drika Oliveira.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.