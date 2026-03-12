Joel Datena é ligado em audiência e admite cobrança
"A gente tem que ficar sempre ligado porque o resultado é importante", disse ele
Em alta na Band, Joel Datena não escondeu, em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa quarta-feira (11), que é ligado em audiência.
O apresentador do Brasil Urgente, no entanto, ponderou: “Eu gostaria de não poder fazer isso”.
“Acho que a gente tem que ficar ligado o tempo todo.
Como é que tá?
Tá rendendo?
Não tá?
Segue nisso?
Não segue?
A gente tem que ficar sempre ligado porque o resultado é importante”, justificou em conversa conduzida por Drika Oliveira.