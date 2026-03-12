Mari Palma virou jornalista pela relação com o pai cego: "Cresci descrevendo as coisas para ele"

Ela vai lançar em breve livro com cartas que escreveu para o genitor, morto há cinco anos

Mari Palma contou, em participação no Sem Censura, da TV Brasil, na quarta-feira (11), que virou jornalista pela relação que teve com o pai, Luiz Palma.

A jornalista vai lançar em breve um livro com as cartas que escreveu para o genitor após a morte dele, há cinco anos.

“Quando decidi fazer jornalismo, foi tudo por causa dele.

Meu pai era cego, perdeu a visão quando eu tinha uns 9 ou 10 anos”, comentou Mari Palma, que se emocionou ao ver fotos de Luiz.

“Sinto muita saudade dele”, disse.

