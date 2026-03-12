O que já se sabe de suposto “golpe do gado” aplicado por filho de promotora de Justiça em Goiás

Defesa dos investigados afirmou que as vítimas estão tentando "criminalizar dívida como se fosse estelionato

Davi Galvão - 12 de março de 2026

Gabriel Fucciolo de Oliveira é filho da promotora Leila Maria de Oliveira. (Foto: Reprodução) polícia

A Polícia Civil (PC) investiga um suposto esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 4 milhões em revendas ilícitas de gado envolvendo o empresário Gabriel Fucciolo de Oliveira Brandão, de 26 anos.

O inquérito ganhou novos desdobramentos com a inclusão da mãe do investigado, a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, que também passou a ser alvo dos agentes por suposta participação e ocultação de bens.

Dinâmica do golpe e prejuízo aos pecuaristas

Conforme o portal Metrópoles, as investigações apontam que Gabriel procurava pecuaristas para adquirir animais utilizando cheques sem fundos ou sustados.

Após se apropriar do rebanho sem efetuar o pagamento, o empresário encaminhava os animais para a fazenda da mãe, localizada em Varjão, no interior do estado.

Na propriedade, o gado era preparado para leilão, dificultando a recuperação pelos donos originais.

Até o momento, a polícia estima que cerca de 2,4 mil cabeças de gado passaram pelo esquema. Cinco pecuaristas relatam prejuízos diretos que somam mais de R$ 3 milhões.

Conforme o Metrópoles, entre as vítimas estão o produtor Luciano Vieira Rossi, que afirma ter sofrido um golpe de R$ 1,2 milhão.

Também relatam terem sofrido prejuízo: Daniel Cristino Paulo, Valdir Aparecido Milanin e Wilson da Costa Filho.

Uso do nome da mãe para gerar confiança

Ainda conforme o portal, depoimentos colhidos pela PC revelam que Gabriel utilizava o cargo da mãe para validar as negociações.

Testemunhas afirmam que ele simulava ligações telefônicas para a promotora durante as compras, discutindo detalhes técnicos do gado para transmitir a ideia de que o negócio possuía retaguarda financeira e o aval direto de Leila Maria.

A investigação da polícia também analisa um cheque de R$ 77 mil, com indícios de falsificação, emitido em nome da promotora e utilizado na compra de animais.

Notas fiscais e relatos de motoristas reforçam a tese de que o gado era sistematicamente desviado para as terras de Leila Maria em Varjão, servindo como entreposto para a fraude.

Defesa e contraponto

Em depoimento formal, a promotora Leila Maria de Oliveira negou qualquer envolvimento nos negócios do filho.

Ela declarou que não acompanha a vida profissional de Gabriel, nunca participou das transações e desconhece a origem do cheque de R$ 77 mil emitido em seu nome.

A defesa de Gabriel e de Leila Maria, em nota enviada ao Metrópoles, classificou o caso como uma tentativa de “criminalizar uma dívida como se fosse estelionato”.

Os advogados informaram ainda que avaliam acionar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em virtude das denúncias apresentadas.

O advogado das vítimas informou que confia nas instituições e busca a reparação patrimonial dos clientes, descrevendo o episódio como um “esquema ardilosamente planejado”. Além do estelionato, Gabriel Fucciolo é investigado pelo crime de lavagem de dinheiro.

Nota de repúdio

Em nota, a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) repudiou a noticiação das investigações, destacando que ainda se trata de “um suposto fato ilícito, ainda em apuração, envolvendo um familiar maior e capaz” e que este fato estaria sendo usado para tentar manchar a imagem da promotora.

Confira a nota na íntegra:

A Associação Goiana do Ministério Público – AGMP, diante das recentes notícias citando a Promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira vem a público repudiá-las e tecer as seguintes considerações: Causa perplexidade que um suposto fato ilícito, ainda em apuração, envolvendo um familiar maior e capaz da promotora de justiça, possa ser utilizado com o pretexto de arranhar sua ilibada reputação. Saliente-se, ainda, que vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da intranscendência ou pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da C.F/88), de modo que ninguém pode ser penalmente responsabilizado por eventual erro de terceiros. Por outro lado, o vazamento seletivo da incipiente investigação, cuja ação penal depende de representação da vítima, pode inclusive configurar o crime previsto no artigo 38 da Lei nº 13.869/19 (“Lei de Abuso de Autoridade”). Cumpre destacar, ainda, que a combativa promotora de justiça Leila Maria de Oliveira é respeitada em todo o Estado e continuará atuando com independência e firmeza em prol da defesa do patrimônio público, e, mesmo diante de estratagemas rasteiros desta natureza, jamais deixará de cumprir sua missão constitucional em prol da sociedade. Por fim, a AGMP adotará todas as providências cabíveis para as devidas responsabilizações caso tenha havido afronta às garantias legais de membros do MP no sentido de haver investigação criminal sem a observância das exigências legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!