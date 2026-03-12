Qual o final de Giuliana e Matteo em Terra Nostra? Casal termina a novela fugindo

Italiano será ameaçado de deportação por conta do envolvimento com o anarquismo

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) terminarão a novela fugindo.

O casal de imigrantes sofre uma ameaça de deportação por conta do envolvimento do italiano com o anarquismo.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Até a reta final da história, Giuliana e Matteo terão mais um filho.

Eles se veem obrigados a fugir da polícia com o recém-nascido e também com a filha que a moça teve com Marco Antônio (Marcello Antony).

