Qual o final de Giuliana e Matteo em Terra Nostra? Casal termina a novela fugindo
Italiano será ameaçado de deportação por conta do envolvimento com o anarquismo
Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) terminarão a novela fugindo.
O casal de imigrantes sofre uma ameaça de deportação por conta do envolvimento do italiano com o anarquismo.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Até a reta final da história, Giuliana e Matteo terão mais um filho.
Eles se veem obrigados a fugir da polícia com o recém-nascido e também com a filha que a moça teve com Marco Antônio (Marcello Antony).