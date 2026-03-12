Rainha da Sucata: Laurinha desmascara autora de cartas anônimas: "É você"

Vilã descobre quem escreve bilhetes ameaçadores

Na Telinha - 12 de março de 2026

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai desmascarar a autora das cartas anônimas que recebe.

Na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a vilã descobre que Isabelle (Cleyde Yáconis) é quem escreve os bilhetes ameaçadores contra ela.

Laurinha vai pegar um casaco no armário de Isabelle, enquanto esta tenta impedir que a cunhada mexa em seu armário.

A megera então encontra uma máquina de escrever escondida entre as coisas da irmã de Betinho (Paulo Gracindo).

Leia conteúdo completo aqui.