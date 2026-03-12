Rainha da Sucata: Laurinha desmascara autora de cartas anônimas: "É você"

Vilã descobre quem escreve bilhetes ameaçadores

Na Telinha -
Rainha da Sucata: Laurinha desmascara autora de cartas anônimas: "É você"

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai desmascarar a autora das cartas anônimas que recebe.

Na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a vilã descobre que Isabelle (Cleyde Yáconis) é quem escreve os bilhetes ameaçadores contra ela.

Laurinha vai pegar um casaco no armário de Isabelle, enquanto esta tenta impedir que a cunhada mexa em seu armário.

Leia também

A megera então encontra uma máquina de escrever escondida entre as coisas da irmã de Betinho (Paulo Gracindo).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.