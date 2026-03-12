SBT se pronuncia sobre polêmica de Ratinho com Erika Hilton

Emissora afirmou que declarações do apresentador "estão sendo analisadas pela direção"

Na Telinha - 12 de março de 2026

O SBT emitiu uma nota no início da tarde desta quinta-feira (12) sobre a polêmica envolvendo Ratinho e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O apresentador fez um discurso transfóbico contra a política, que acionou o Ministério Público por conta das declarações do comunicador.

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa.

As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, diz a nota.

