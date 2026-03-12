SBT se pronuncia sobre polêmica de Ratinho com Erika Hilton

Emissora afirmou que declarações do apresentador "estão sendo analisadas pela direção"

Na Telinha -
SBT se pronuncia sobre polêmica de Ratinho com Erika Hilton

O SBT emitiu uma nota no início da tarde desta quinta-feira (12) sobre a polêmica envolvendo Ratinho e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O apresentador fez um discurso transfóbico contra a política, que acionou o Ministério Público por conta das declarações do comunicador.

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa.

Leia também

As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, diz a nota.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.