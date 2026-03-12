Simone Garuti fala de vídeo vazado do Superpop "Saí transtornada da RedeTV!"
Jornalista afirma que saiu abalada da RedeTV! após gravação do programa
A jornalista Simone Garuti afirmou que ficou abalada após o vazamento de um vídeo gravado nos bastidores do Superpop.
O episódio ocorreu depois da gravação de uma edição do programa em que a influenciadora Léo Áquila defendeu a permanência de Garuti na apresentação da atração.
A jornalista tem comandado o programa após a saída de Luciana Gimenez, mas deixará o posto em breve para a entrada de Cariúcha.