Simone Garuti fala de vídeo vazado do Superpop "Saí transtornada da RedeTV!"

Jornalista afirma que saiu abalada da RedeTV! após gravação do programa

Na Telinha - 12 de março de 2026

A jornalista Simone Garuti afirmou que ficou abalada após o vazamento de um vídeo gravado nos bastidores do Superpop.

O episódio ocorreu depois da gravação de uma edição do programa em que a influenciadora Léo Áquila defendeu a permanência de Garuti na apresentação da atração.

A jornalista tem comandado o programa após a saída de Luciana Gimenez, mas deixará o posto em breve para a entrada de Cariúcha.

Leia conteúdo completo aqui.