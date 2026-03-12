Simone Garuti fala de vídeo vazado do Superpop "Saí transtornada da RedeTV!"

Jornalista afirma que saiu abalada da RedeTV! após gravação do programa

Na Telinha -
Simone Garuti fala de vídeo vazado do Superpop "Saí transtornada da RedeTV!"

A jornalista Simone Garuti afirmou que ficou abalada após o vazamento de um vídeo gravado nos bastidores do Superpop.

O episódio ocorreu depois da gravação de uma edição do programa em que a influenciadora Léo Áquila defendeu a permanência de Garuti na apresentação da atração.

A jornalista tem comandado o programa após a saída de Luciana Gimenez, mas deixará o posto em breve para a entrada de Cariúcha.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.