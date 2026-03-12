Simone Garuti revela que foi ignorada por Viviane Araújo no TV Fama: "Deselegante"

Repórter afirma que episódio ocorreu durante cobertura de casamento de Léo Áquila

Na Telinha -
A jornalista Simone Garuti afirmou ter sido ignorada pela atriz Viviane Araújo durante uma cobertura televisiva.

O relato foi feito nesta quinta-feira (12) durante participação no NaTelinha Talk, apresentado pelas jornalistas Drika Oliveira e Helô Amighini.

Segundo Garuti, o episódio ocorreu enquanto ela trabalhava em um link ao vivo para um programa da RedeTV!

durante a cobertura do casamento da influenciadora Léo Áquila.

