Traficante descobre que Lucélia matou os pais e tenta proteger o dono da galeria

Três Graças: Bagdá alerta Kasper sobre a sobrinha: "Abre o olho"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Bagdá (Xamã) pede a Kasper (Miguel Falabella) que tome cuidado com Lucélia (Daphne Bozaski).

O chefe da Chacrinha descobre que a vilã matou os pais e pensa em fazer o mesmo com os tios para ficar com a herança.

A prima de Maggye (Mell Muzillo) se envolveu com o traficante já pensando em um cúmplice para os seus crimes.

Primeiro ela convenceu o morador da comunidade a armar um sequestro relâmpago e extorquir dinheiro dos donos da galeria.

