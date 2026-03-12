Três Graças: Herculano impede Lena de buscar mãe da bebê

Tentativa de contato ameaça revelar segredo sobre criança levada da Chacrinha

Na Telinha -
Três Graças: Herculano impede Lena de buscar mãe da bebê

Nos próximos capítulos de Três Graças, um movimento de consciência pesa sobre Lena (Barbara Reis) e coloca em risco o segredo que envolve a filha de Joélly (Alana Cabral).

A personagem demonstra vontade de procurar notícias da jovem, mas encontra resistência imediata do marido, Herculano (Leandro Lima).

A história se conecta ao drama vivido por Joélly, que teve a filha retirada logo após o parto.

Leia também

Coagida por Samira (Fernanda Vasconcellos), a adolescente aceitou negociar a própria criança em troca da vida de Raul (Paulo Mendes).

Mesmo tentando desistir do acordo depois, ela não conseguiu impedir o desfecho imposto pela traficante.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.