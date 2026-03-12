Três Graças: Herculano impede Lena de buscar mãe da bebê
Tentativa de contato ameaça revelar segredo sobre criança levada da Chacrinha
Nos próximos capítulos de Três Graças, um movimento de consciência pesa sobre Lena (Barbara Reis) e coloca em risco o segredo que envolve a filha de Joélly (Alana Cabral).
A personagem demonstra vontade de procurar notícias da jovem, mas encontra resistência imediata do marido, Herculano (Leandro Lima).
A história se conecta ao drama vivido por Joélly, que teve a filha retirada logo após o parto.
Coagida por Samira (Fernanda Vasconcellos), a adolescente aceitou negociar a própria criança em troca da vida de Raul (Paulo Mendes).
Mesmo tentando desistir do acordo depois, ela não conseguiu impedir o desfecho imposto pela traficante.