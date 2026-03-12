Três Graças: Herculano impede Lena de buscar mãe da bebê

Tentativa de contato ameaça revelar segredo sobre criança levada da Chacrinha

Na Telinha - 12 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, um movimento de consciência pesa sobre Lena (Barbara Reis) e coloca em risco o segredo que envolve a filha de Joélly (Alana Cabral).

A personagem demonstra vontade de procurar notícias da jovem, mas encontra resistência imediata do marido, Herculano (Leandro Lima).

A história se conecta ao drama vivido por Joélly, que teve a filha retirada logo após o parto.

Coagida por Samira (Fernanda Vasconcellos), a adolescente aceitou negociar a própria criança em troca da vida de Raul (Paulo Mendes).

Mesmo tentando desistir do acordo depois, ela não conseguiu impedir o desfecho imposto pela traficante.

