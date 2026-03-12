Três Graças: Josefa é convocada para depor após mistério envolvendo estátua

Confissão de Gerluce revela bastidores do roubo e amplia tensão na investigação

Na Telinha - 12 de março de 2026

A investigação sobre o desaparecimento da escultura ganha um novo capítulo na novela Três Graças.

Desta vez, quem entra no centro da trama é Josefa (Arlete Salles), convocada para prestar depoimento após o avanço das apurações conduzidas por Paulinho (Romulo Estrela).

Antes de chegar à delegacia, a personagem já havia demonstrado desconfiança sobre o comportamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Rogério (Eduardo Moscovis).

