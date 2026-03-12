Três Graças: Lena escuta desabafo de Joélly e deixa uma lágrima cair

Dondoca é traída por choro de bebê durante conversa e encerra a ligação

Nos próximos capítulos de Três Graças, Joélly (Alana Cabral) conta para Lena (Bárbara Reis) que sua filha foi roubada, sem suspeitar da dondoca, que chega a se emocionar com a história, mas encerra a conversa às pressas porque a bebezinha começa a chorar.

Samira (Fernanda Vasconcellos) vendeu a neta de Gerluce (Sophie Charlotte) para o casal.

A traficante tentou impedir que a mulher de Herculano (Leandro Lima) não se aproximasse da adolescente, mas as duas acabaram se conhecendo e criando laços de amizade.

