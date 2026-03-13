Aos 95 anos, Tony Tornado come torresmo e ironiza pergunta sobre longevidade

“O grande segredo é não morrer”, disparou o ator no Encontro desta sexta (13)

Na Telinha - 13 de março de 2026

Tony Tornado, de 95 anos, participou do Encontro desta sexta-feira (13), na Globo.

O ator, que comentou o fim da novela Êta Mundo Melhor, ganhou torresmo da produção do programa e respondeu, com bom humor e ironia, à pergunta de Patrícia Poeta sobre o segredo da longevidade.

A apresentadora perguntou como manter a energia – o ator completa 96 anos no próximo 26 de maio.

“Passa o segredo pra gente”, pediu Patrícia Poeta.

Tony Tornado respondeu, arrancando risos da plateia: “O grande segredo, primeiro, é não morrer”.

Ela reagiu: “Sim, com certeza.

Faz sentido”.

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