Apresentador do Cidade Alerta passa mal e desmaia ao vivo; vídeo
Haroldo Arruda, do Cidade Alerta, desmaiou ao vivo
Um susto marcou a transmissão do programa Cidade Alerta Mato Grosso, da TV Vila Real, no início da noite desta sexta-feira (13).
O apresentador Haroldo Arruda sofreu um mal-estar súbito e desmaiou enquanto comandava a edição ao vivo do telejornalístico, afiliado da Record no estado.
O incidente ocorreu no momento em que o jornalista realizava uma ação de merchandising sobre saúde pública.
Antes de perder os sentidos, Arruda conseguiu sinalizar à equipe técnica que não estava se sentindo bem.
Imediatamente, a emissora interrompeu a transmissão das imagens, mas o áudio do estúdio permaneceu aberto por alguns segundos, permitindo que os telespectadores ouvissem o impacto da queda do apresentador.