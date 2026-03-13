Apresentador do Cidade Alerta passa mal e desmaia ao vivo; vídeo

Haroldo Arruda, do Cidade Alerta, desmaiou ao vivo

Na Telinha -
Apresentador do Cidade Alerta passa mal e desmaia ao vivo; vídeo

Um susto marcou a transmissão do programa Cidade Alerta Mato Grosso, da TV Vila Real, no início da noite desta sexta-feira (13).

O apresentador Haroldo Arruda sofreu um mal-estar súbito e desmaiou enquanto comandava a edição ao vivo do telejornalístico, afiliado da Record no estado.

O incidente ocorreu no momento em que o jornalista realizava uma ação de merchandising sobre saúde pública.

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Antes de perder os sentidos, Arruda conseguiu sinalizar à equipe técnica que não estava se sentindo bem.

Imediatamente, a emissora interrompeu a transmissão das imagens, mas o áudio do estúdio permaneceu aberto por alguns segundos, permitindo que os telespectadores ouvissem o impacto da queda do apresentador.

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