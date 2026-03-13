BBB 26: Chaiany desabafa e é amparada por Leandro: "Cansada de mim"

A sister falou da dor que sente e não consegue superar

Na Telinha - 13 de março de 2026

Abalada desde a eliminação de Babu Santana, Chaiany desabafou na tarde desta sexta-feira (13) em conversa com Leandro Boneco na área externa do BBB 26.

A goiana chegou a dizer que estava cansada de si mesma.

“É inevitável não falar disso, eu queria tirar essa dor.

Como tantas outras.

Esquecer minha história, eu queria esquecer.

Porque em vez de lembrar os momentos felizes, eu lembro dos tristes”, comentou a pipoca.

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