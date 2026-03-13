BBB 26: Chaiany desabafa e é amparada por Leandro: "Cansada de mim"

A sister falou da dor que sente e não consegue superar

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BBB 26: Chaiany desabafa e é amparada por Leandro: "Cansada de mim"

Abalada desde a eliminação de Babu Santana, Chaiany desabafou na tarde desta sexta-feira (13) em conversa com Leandro Boneco na área externa do BBB 26.

A goiana chegou a dizer que estava cansada de si mesma.

“É inevitável não falar disso, eu queria tirar essa dor.

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Como tantas outras.

Esquecer minha história, eu queria esquecer.

Porque em vez de lembrar os momentos felizes, eu lembro dos tristes”, comentou a pipoca.

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