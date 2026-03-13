BBB 26: Cowboy arma plano para eliminar Ana Paula, mas Jonas expõe medo

Líder pela terceira vez, o empresário montou uma berlinda capaz de provocar a eliminação da jornalista

Na Telinha - 13 de março de 2026

Líder do BBB 26 pela terceira vez, Alberto Cowboy trocou uma ideia com Jonas Sulzbach e expressou o desejo de formar um paredão capaz de eliminar Ana Paula Renault.

Para o empresário, se a jornalista enfrentasse Chaiany e Milena na berlinda ela seria eliminada.

“Posso indicar a Ana Paula, o Juliano, o Breno, que é forte de prova.

A gente, agora, para ir direto, tem várias [opções]”, especulou o mineiro.

“O lindo seria Chai, Ana Paula e Milena, que nem foi com o Babu.

Acho que aí a Ana Paula roda.

Acho que Chai e Milena são as duas maiores torcidas”, disse o brother.

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