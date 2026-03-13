BBB 26: Cowboy arma plano para eliminar Ana Paula, mas Jonas expõe medo
Líder pela terceira vez, o empresário montou uma berlinda capaz de provocar a eliminação da jornalista
Líder do BBB 26 pela terceira vez, Alberto Cowboy trocou uma ideia com Jonas Sulzbach e expressou o desejo de formar um paredão capaz de eliminar Ana Paula Renault.
Para o empresário, se a jornalista enfrentasse Chaiany e Milena na berlinda ela seria eliminada.
“Posso indicar a Ana Paula, o Juliano, o Breno, que é forte de prova.
A gente, agora, para ir direto, tem várias [opções]”, especulou o mineiro.
“O lindo seria Chai, Ana Paula e Milena, que nem foi com o Babu.
Acho que aí a Ana Paula roda.
Acho que Chai e Milena são as duas maiores torcidas”, disse o brother.