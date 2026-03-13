BBB 26: Jordana fala mal de Marciele e leva alfinetada de Cowboy: "Veneno"
Sisters tiveram relação abalada
Na tarde desta sexta-feira (13) no BBB 26, Alberto Cowboy decidiu acionar a Central do Líder para vigiar o restante da casa e procurar por Marciele.
Ao ouvir o nome da ex-aliada, Jordana não demonstrou nenhum interesse e deixou o brother surpreso com sua reação.
“Deve tá tomando banho, que é a única coisa que sabe…
deixa eu calar minha boca”, soltou a advogada.
O veterano aproveitou a deixa para alfinetar a colega de confinamento, que se estranhou com a cunhã-poranga na noite de quinta-feira (12): “Rapaz, você tá num veneno com ela, toda hora você fala mal dela”.