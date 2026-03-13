BBB 26: Juliano reclama de mesmice no jogo e expõe desejo de enfrentar Jonas no paredão
O dançarino trocou uma ideia com Leandro Boneco a respeito do assunto
Incomodados com a falta de novidades no jogo, uma vez que Jonas Sulzbach já foi líder quatro vezes e Alberto Cowboy outras três, Juliano Floss e Leandro Boneco trocaram uma ideia na academia do BBB 26 e analisaram o atual cenário.
“Você acha que o Cowboy vai meter quem?”, perguntou o baiano.
“Eu acho que ele mete em qualquer um de nós (risos)!
Lá ele!
Ele bota ou você, ou Ana, ou eu”, respondeu o catarinense.
“Nós três…
Quem você acha que tá mais na cabeça dele?”, indagou o amigo.