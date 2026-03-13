BBB 26: Maxiane reconhece que falas com Ana Paula poderiam ser repensadas: "Ditas na emoção"

"O que aconteceu no BBB fica no BBB", disse ela

Na Telinha - 13 de março de 2026

Maxiane se arrependeu de alguns embates com Ana Paula Renault no BBB 26.

“Algumas falas minhas com a Ana Paula poderiam ser repensadas, né?

Porque foram ditas na hora da emoção, e não é legal”, admitiu numa entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo nesta sexta-feira (13)

“Me arrependo e não me orgulho disso.

Acho que temos que ter muito pé no chão e muita humildade para reconhecer que somos seres humanos passíveis de erros e reconhecer as nossas falhas acrescentou.

