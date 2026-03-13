BBB 26: Maxiane reconhece que falas com Ana Paula poderiam ser repensadas: "Ditas na emoção"
"O que aconteceu no BBB fica no BBB", disse ela
Maxiane se arrependeu de alguns embates com Ana Paula Renault no BBB 26.
“Algumas falas minhas com a Ana Paula poderiam ser repensadas, né?
Porque foram ditas na hora da emoção, e não é legal”, admitiu numa entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo nesta sexta-feira (13)
“Me arrependo e não me orgulho disso.
Acho que temos que ter muito pé no chão e muita humildade para reconhecer que somos seres humanos passíveis de erros e reconhecer as nossas falhas acrescentou.