BBB 26: Milena desmascara Jordana e alerta Marciele: "Mentirosa"
A babá entregou a versão propagada pela advogada envolvendo a Prova do Líder
A divisão de grupos para a Prova do Líder do BBB 26, que mais uma vez foi vencida por Alberto Cowboy, deixou traumas.
Marciele chorou bastante ao ser escanteada por Jordana, que preferiu formar trio com o empresário e com Jonas Sulzbach.
Atenta a tudo, Milena resolveu colocar lenha na fogueira.
“Agora, que amigas são essas, hein?”, falou a recreadora infantil.
“Eu também quero saber”, respondeu a cunhã.
“Jordana deveria ir com você e outra pessoa, e deixar Jonas de fora porque ele já tem quatro líderes”, opinou a mineira, sendo apoiada pela paraense.