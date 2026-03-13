BBB 26: Milena desmascara Jordana e alerta Marciele: "Mentirosa"

A babá entregou a versão propagada pela advogada envolvendo a Prova do Líder

A divisão de grupos para a Prova do Líder do BBB 26, que mais uma vez foi vencida por Alberto Cowboy, deixou traumas.

Marciele chorou bastante ao ser escanteada por Jordana, que preferiu formar trio com o empresário e com Jonas Sulzbach.

Atenta a tudo, Milena resolveu colocar lenha na fogueira.

“Agora, que amigas são essas, hein?”, falou a recreadora infantil.

“Eu também quero saber”, respondeu a cunhã.

“Jordana deveria ir com você e outra pessoa, e deixar Jonas de fora porque ele já tem quatro líderes”, opinou a mineira, sendo apoiada pela paraense.

