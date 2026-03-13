Coração Acelerado: Agrado cai em cilada, sofre humilhação e Duda reage: "Ô carma"

Amigas arrumam job de garçonete e cantora cai na mesa de Naiane e João Raul

Na Telinha -
Coração Acelerado: Agrado cai em cilada, sofre humilhação e Duda reage: "Ô carma"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) aceita um job em um bar de Goiânia, pensando que era pra cantar, mas quando chega lá descobre que o trabalho é como garçonete e ela terá que servir a mesa de Naiane (Isabelle Drummond) e João Raul (Filipe Bragança).

Depois de romper o noivado com o Mozão do Brasil, e de sofrer chantagem da prima, que assumiu a identidade de Diana, amor de infância do cantor, a filha de Janete (Letícia Spiller) e a amiga vão tentar a carreira com o dupla sertaneja longe de Bom Retorno.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.