Coração Acelerado: Agrado cai em cilada, sofre humilhação e Duda reage: "Ô carma"
Amigas arrumam job de garçonete e cantora cai na mesa de Naiane e João Raul
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) aceita um job em um bar de Goiânia, pensando que era pra cantar, mas quando chega lá descobre que o trabalho é como garçonete e ela terá que servir a mesa de Naiane (Isabelle Drummond) e João Raul (Filipe Bragança).
Depois de romper o noivado com o Mozão do Brasil, e de sofrer chantagem da prima, que assumiu a identidade de Diana, amor de infância do cantor, a filha de Janete (Letícia Spiller) e a amiga vão tentar a carreira com o dupla sertaneja longe de Bom Retorno.