Coração Acelerado: Eduarda apoia Agrado após humilhação em bar

Cantora enfrenta início difícil da carreira e reencontra rivais durante trabalho

Na Telinha - 13 de março de 2026

Os próximos capítulos de Coração Acelerado mostram que a tentativa de recomeço de Agrado (Isadora Cruz) em Goiânia não será simples.

Ao lado de Eduarda (Gabz), a jovem decide investir na carreira musical, mas encontra obstáculos logo nos primeiros passos dessa nova fase.

A dupla é abordada por um produtor depois de cantar em uma churrascaria.

Ele promete gravar um single das duas, mas cobra R$ 3.500 pelo serviço.

Animadas com a possibilidade de avançar na carreira, elas aceitam a proposta e pagam o valor.

