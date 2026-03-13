Coração Acelerado: Eduarda apoia Agrado após humilhação em bar
Cantora enfrenta início difícil da carreira e reencontra rivais durante trabalho
Os próximos capítulos de Coração Acelerado mostram que a tentativa de recomeço de Agrado (Isadora Cruz) em Goiânia não será simples.
Ao lado de Eduarda (Gabz), a jovem decide investir na carreira musical, mas encontra obstáculos logo nos primeiros passos dessa nova fase.
A dupla é abordada por um produtor depois de cantar em uma churrascaria.
Ele promete gravar um single das duas, mas cobra R$ 3.500 pelo serviço.
Animadas com a possibilidade de avançar na carreira, elas aceitam a proposta e pagam o valor.