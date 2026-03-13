Coração Acelerado: Eduarda apoia Agrado após humilhação em bar

Cantora enfrenta início difícil da carreira e reencontra rivais durante trabalho

Na Telinha -
Coração Acelerado: Eduarda apoia Agrado após humilhação em bar

Os próximos capítulos de Coração Acelerado mostram que a tentativa de recomeço de Agrado (Isadora Cruz) em Goiânia não será simples.

Ao lado de Eduarda (Gabz), a jovem decide investir na carreira musical, mas encontra obstáculos logo nos primeiros passos dessa nova fase.

A dupla é abordada por um produtor depois de cantar em uma churrascaria.

Leia também

Ele promete gravar um single das duas, mas cobra R$ 3.500 pelo serviço.

Animadas com a possibilidade de avançar na carreira, elas aceitam a proposta e pagam o valor.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.