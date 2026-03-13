Coração Acelerado: Eduarda e Agrado caem em golpe ao tentar gravar música

Dupla perde dinheiro com falso produtor e acaba trabalhando como garçonete

Na Telinha - 13 de março de 2026

Os próximos capítulos de Coração Acelerado mostram que o recomeço de Agrado (Isadora Cruz) em Goiânia será marcado por dificuldades logo nos primeiros passos.

Ao lado de Eduarda (Gabz), a cantora decide investir na carreira musical na nova cidade, mas acaba enfrentando uma sequência de frustrações.

A história começa quando as duas se apresentam em uma churrascaria e chamam a atenção de um homem que se apresenta como produtor musical.

Ele propõe gravar um single da dupla e cobra R$ 3.500 pelo serviço.

