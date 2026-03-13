Corte de custos impediu Globo de gravar A Nobreza do Amor na África

Novela das seis não conseguiu verba para viagem

Na Telinha
A Nobreza do Amor estreia nesta segunda-feira (16) e começará com uma boa frente de capítulos.

Os autores já escrevem quase o de número 100.

A direção tentou levar as gravações para a África, onde se passa parte da história, mas o orçamento não permitiu o “luxo”.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta sexta-feira (13) e traz que a solução foi encontrar pontos pelo Brasil.

Cenas gravadas em Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, foi remontando ao continente africano.

Locações no Rio Grande do Norte também ajudaram a criar a atmosfera.

