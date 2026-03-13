Final de Êta Mundo Melhor: Sandra vai parar no manicômio e só pensa nas joias de titia

Ernesto cumpre pena, sai da cadeia e assume a Casa dos Anjos

Na Telinha - 13 de março de 2026

Êta Mundo Melhor chega ao fim nessa sexta-feira (13) marcando uma passagem de tempo de 10 anos, quando Ernesto (Eriberto Leão) deixa a cadeia depois de cumprir pena pelos seus crimes.

Depois de quase morrer envenenado pelas mãos de Sandra (Fláiva Alessandra), o vilão cumpre a promessa que fez a Estela (Larissa Manoela), que foi quem salvou a sua vida, confessa seus crimes e entrega o paradeiro da mulher.

Leia conteúdo completo aqui.