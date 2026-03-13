Guilherme Weber explica ataque em vídeo viral: "Acham que é verdade"

Em entrevista, ator também relembrou repercussão como vilão Tony de Da Cor do Pecado

Na Telinha -
Guilherme Weber explica ataque em vídeo viral: "Acham que é verdade"

Guilherme Weber explicou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, o contexto de um vídeo que viralizou nas redes sociais.

No registro, o ator aparece batendo boca com uma mulher, que xinga o famoso e o acusa pelo comportamento do vilão Tony na novela Da Cor do Pecado (2004).

Publicado nas redes sociais em 2024, o vídeo chegou a confundir os internautas, mas o “ataque” foi uma brincadeira com o humorista Joel Vieira.

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Ao final da falsa briga, a personagem vivida pelo comediante tira uma foto com o ator.

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