Lama, humilhação e morte: O destino de Laurinha em Rainha da Sucata

Saiba o que acontece com a vilã nos últimos capítulos da novela

Na Telinha -
Lama, humilhação e morte: O destino de Laurinha em Rainha da Sucata

Laurinha Figueroa (Glória Menezes) terá um destino trágico em Rainha da Sucata.

A vilã perde tudo, é humilhada, leva até banho de lama e encara a morte nos últimos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Sem um tostão no bolso e devendo uma quantia milionária a Lena (Lolita Rodrigues) e Alaíde (Patrícia Pillar), que botam a ex-patroa na Justiça, a ex-milionária se vê obrigada a abrir mão dos luxos, como carro, mordomo e empregada.

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