Manifestantes protestam contra Ratinho em frente ao SBT após fala sobre Erika Hilton

Apresentador é acusado de transfobia

Na Telinha - 13 de março de 2026

Nesta sexta-feira (13), manifestantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) organizaram um protesto em frente à sede do SBT, localizada em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

O ato foi contra os comentários transfóbicos feitos por Ratinho sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O perfil oficial do movimento no Instagram publicou alguns registros nos quais pessoas aparecem segurando cartazes com montagens em que o apresentador aparece com o rosto completando o corpo de um rato, além de frases de repúdio às falas dele, que foram feitas ao vivo no Programa do Ratinho de quarta-feira (11).

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