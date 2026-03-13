Pela 1ª vez, Globo prioriza o Oscar ao invés de Fantástico e BBB

Grupo Globo tem os direitos do Oscar ininterruptamente desde 2005; canal já exibiu a cerimônia entre as décadas de 1970 e 1990

Na Telinha - 13 de março de 2026

A Globo montou uma programação especial para o próximo domingo (15), com o Oscar em destaque no horário nobre a partir das 21h.

Ainda assim, a transmissão não será desde o início, já que o tapete vermelho começa às 18h30, e a cerimônia, 20h.

Pela primeira vez, no entanto, ela priorizou a cerimônia em detrimento de outros produtos que rendem mais audiência: Fantástico e Big Brother Brasil.

A tática de guerrilha nesse dia envolve, ainda, uma ação para turbinar a estreia de Eliana, às 14h20.

A formação do Paredão será exibido antes (13h50) do primeiro programa da loira, que terá concorrência dura: Domingo Legal e Boom!, novo game show de Tom Cavalcante na Record.

