Sergio Guizé vai às lágrimas na despedida de Candinho, de Êta Mundo Melhor: "Missão"
Ator se dedicou por um ano ao trabalho e toparia interpretar o personagem pela terceira vez
O último capítulo de Êta Mundo Melhor vai ao ar na noite desta sexta-feira (13), e a dor de se despedir de um personagem tão especial como o Candinho já provoca lágrimas em Sergio Guizé.
“É difícil!
É a primeira vez que eu tô falando sobre isso.
Não tem como…
Foi emocionante, literalmente!”, confessou o ator em conversa com o NaTelinha, e demais veículos de impresa, nos bastidores da TV Globo.