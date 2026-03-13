Sergio Guizé vai às lágrimas na despedida de Candinho, de Êta Mundo Melhor: "Missão"

Ator se dedicou por um ano ao trabalho e toparia interpretar o personagem pela terceira vez

-
O último capítulo de Êta Mundo Melhor vai ao ar na noite desta sexta-feira (13), e a dor de se despedir de um personagem tão especial como o Candinho já provoca lágrimas em Sergio Guizé.

“É difícil!

É a primeira vez que eu tô falando sobre isso.

Não tem como…

Foi emocionante, literalmente!”, confessou o ator em conversa com o NaTelinha, e demais veículos de impresa, nos bastidores da TV Globo.

