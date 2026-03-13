Simone Garuti diz que nunca pensou em ter programa e revela dificuldade

Apresentadora diz que tem dificuldade em se impor

Comandando o Superpop até que Cariúcha assuma o posto na RedeTV!, Simone Garuti admitiu que nunca pensou em ter seu próprio programa.

“Nunca tinha pensado nisso.

Nunca”, contou ao NaTelinha Talk na noite dessa quinta-feira (12).

“Vou indo, entendeu?

Talvez isso seja uma coisa ruim também de libriano, que vai ficando, ficando, não é?

Tem que se impor um pouco mais, né?

Eu tenho essa dificuldade”, entregou em conversa conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini.

