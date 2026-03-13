Três Graças: escuta clandestina expõe Misael e muda rumos

Conversa gravada por Paulinho revela tentativa de assassinato contra Ferette

Na Telinha - 13 de março de 2026

Uma escuta clandestina promete provocar uma virada decisiva em Três Graças.

A estratégia parte de Paulinho (Romulo Estrela), que instala um dispositivo de gravação no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) para acompanhar as conversas do grupo ligado à Chacrinha.

O plano dá resultado quando o policial passa a monitorar um diálogo comprometedor.

Durante a conversa, surge uma revelação capaz de complicar a situação de Misael (Belo).

A gravação registra o momento em que o próprio grupo menciona que ele foi responsável por um disparo contra Ferette (Murilo Benício).

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