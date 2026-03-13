Três Graças: escuta clandestina expõe Misael e muda rumos
Conversa gravada por Paulinho revela tentativa de assassinato contra Ferette
Uma escuta clandestina promete provocar uma virada decisiva em Três Graças.
A estratégia parte de Paulinho (Romulo Estrela), que instala um dispositivo de gravação no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) para acompanhar as conversas do grupo ligado à Chacrinha.
O plano dá resultado quando o policial passa a monitorar um diálogo comprometedor.
Durante a conversa, surge uma revelação capaz de complicar a situação de Misael (Belo).
A gravação registra o momento em que o próprio grupo menciona que ele foi responsável por um disparo contra Ferette (Murilo Benício).