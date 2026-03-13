Três Graças: Ferette pensa em como se livrar de Zenilda e Arminda dispara: "No rio Tietê"

Trocado por Rogério, vilão fica nas mãos da ex-mulher e planeja retaliação

Na Telinha - 13 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) não esconde seu incômodo com a aproximação de Zenilda (Andréia Horta) e Rogério (Eduardo Moscovis), e pensa em dar um jeito nisso, mesmo que tenha que se livrar da ex-mulher.

Quando descobriu que estava sendo traída, a advogada saiu de casa, pediu o divórcio e rompeu com a amiga de infância.

Rapidamente, a mãe de Lorena (Alanis Guillen) se uniu ao bando do pai de Raul (Paulo Mendes).

