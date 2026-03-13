Três Graças: Ferette pensa em como se livrar de Zenilda e Arminda dispara: "No rio Tietê"

Trocado por Rogério, vilão fica nas mãos da ex-mulher e planeja retaliação

Na Telinha -
Três Graças: Ferette pensa em como se livrar de Zenilda e Arminda dispara: "No rio Tietê"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) não esconde seu incômodo com a aproximação de Zenilda (Andréia Horta) e Rogério (Eduardo Moscovis), e pensa em dar um jeito nisso, mesmo que tenha que se livrar da ex-mulher.

Quando descobriu que estava sendo traída, a advogada saiu de casa, pediu o divórcio e rompeu com a amiga de infância.

Rapidamente, a mãe de Lorena (Alanis Guillen) se uniu ao bando do pai de Raul (Paulo Mendes).

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.